أمير تبوك يُعزي "العطوي" في وفاة اثنين من أبنائه بحادث مروري

واسى أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز، المواطن سليم بن عواد العطوي، الذي توفي اثنين من أبنائه في حادث مروري على طريق هجرة السرو مساء أمس، فيما أصيب اثنان آخران من أبنائه في الحادث.
وأعرب الأمير فهد بن سلطان عن خالص تعازيه ومواساته لأسرة المتوفين، سائلًا الله العلي القدير أن يتغمدهم بواسع رحمته، ويلهم ذويهم الصبر والسلوان، كما اطمأنّ على صحة المصابين، ووجه بتقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم.
من جهته أعرب سليم العطوي عن بالغ شكره وتقديره لأمير منطقة تبوك، على هذه اللفتة الكريمة غير المستغربة، التي كان لها بالغ الأثر في نفوسهم، سائلًا المولى القدير أن يجزيه خير الجزاء ويجعلها في ميزان حسناته.