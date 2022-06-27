أمير تبوك يقف على الجهود المبذولة لخدمة ضيوف الرحمن بمنفذ حالة عمار

وأكد الحقباني حرص أمير المنطقة على تضافر الجهود من أجل خدمة الحاج منذ اللحظة الأولى لدخوله المنفذ، حتى خروجه بعد أداء مناسك الحج, في ظل هذه الإمكانات التي سخرتها الدولة, منوهًا بما تحظى به القطاعات الحكومية المشاركة في مدينة الحجاج من دعم ومتابعة من أمير منطقة تبوك المشرف العام على أعمال الحج والعمرة بمنفذ حالة عمار.