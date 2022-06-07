أمير تبوك يكرّم الطالبة "اعتزاز" الفائزة بالمركز الثاني في مسابقة الحساب الذهني

من جهتها، قدّمت قائدة مدارس تبوك العالمية مرام العطوي، التهنئة لأمير المنطقة على هذا المنجز العالمي الذي يأتي نتيجة للدعم الكبير الذي يجده قطاع التعليم بالمنطقة من قبله، كما يأتي امتدادًا للمنجزات المحلية والدولية التي حققها طلاب وطالبات التعليم العام في كل مناطق المملكة.