أمير تبوك يكرّم الطالبة "اعتزاز" الفائزة بالمركز الثاني في مسابقة الحساب الذهني

كرّم الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك بمكتب سموه اليوم، الطالبة اعتزاز سعد النفيعي، من مدارس تبوك العالمية؛ بمناسبة فوزها بالمركز الثاني على مستوى العالم في مسابقة الحساب الذهني العبقري الصغير، التي أقيمت مؤخراً في جمهورية مصر العربية بمدينة شرم الشيخ.
وهنأ أمير المنطقة الطالبة على هذا الإنجاز، متمنياً لها مزيد التوفيق والسداد، منوهاً سموه باهتمام القيادة الرشيدة ودعمها للمتفوقين والمتفوقات في المجالات العلمية كافة.
وقال الأمير فهد: أنا سعيد بأن ألتقي بك، والجميع فخور بما تم تحقيقه من إنجاز.
وأثنى على جهود أسرتها ومدرستها ومعلمات الطالبة الذين سخروا لها البيئة المناسبة لإبراز تفوقها ودعم موهبتها على مستوى المملكة والعالم أجمع، متمنياً لها ولكافة أبناء وبنات المنطقة التوفيق والسداد. وقدم قلمه الخاص هدية للطالبة اعتزاز.
من جهتها، قدّمت قائدة مدارس تبوك العالمية مرام العطوي، التهنئة لأمير المنطقة على هذا المنجز العالمي الذي يأتي نتيجة للدعم الكبير الذي يجده قطاع التعليم بالمنطقة من قبله، كما يأتي امتدادًا للمنجزات المحلية والدولية التي حققها طلاب وطالبات التعليم العام في كل مناطق المملكة.