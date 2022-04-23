أمير تبوك يلتقي بأهالي محافظة الوجه وينقل لهم تحيات خادم الحرمين وولي العهد

التقى الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك في منزله بمحافظة الوجه، مساء اليوم، بأهالي ومديري الإدارات الحكومية بالمحافظة، بحضور محافظ الوجه شجاع بن محمد الشريف، وفي بداية اللقاء رحب بالجميع وهنأهم بمناسبة دخول العشر الأواخر، داعيًا الله العلي القدير أن يتقبل من الجميع صيامهم وقيامهم.