أمير تبوك يلتقي نائب المشرف على أعمال الحج بمنفذ حالة عمار

التقى الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك، المشرف العام على أعمال الحج والعمرة بمنفذ حالة عمار بمكتبه بالإمارة اليوم، وكيل إمارة منطقة تبوك نائب المشرف العام على أعمال الحج بالمنفذ محمد بن عبدالله الحقباني.