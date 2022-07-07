أمير تبوك يلتقي نائب المشرف على أعمال الحج بمنفذ حالة عمار
التقى الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك، المشرف العام على أعمال الحج والعمرة بمنفذ حالة عمار بمكتبه بالإمارة اليوم، وكيل إمارة منطقة تبوك نائب المشرف العام على أعمال الحج بالمنفذ محمد بن عبدالله الحقباني.
وأطلع "الحقباني" أمير المنطقة على تقارير الجهات المشاركة بعد انتهاء المرحلة الأولى لخدمة حجاج بيت الله الحرام الذين قدموا عبر مدينة الحجاج بمنفذ حالة عمار خلال الأسابيع الماضية من مختلف الدول لأداء مناسك الحج لهذا العام .
وتعرف أمير تبوك على آخر الاستعدادات لتنفيذ المرحلة الثانية والأخيرة والتي سيتم تنفيذها عقب عودة الحجاج من أداء مناسك الحج لأوطانهم تنفيذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي العهد وبمتابعة من وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا، بخصوص الحرص على خدمة ضيوف بيت الله الحرام.
وقدم أمير منطقة تبوك المشرف العام على أعمال الحج والعمرة بمنفذ حالة عمار شكره لجميع العاملين بالمنفذ، معرباً عن سعادته بنجاح المرحلة الأولى وما شاهده من المستوى الكبير والمقدم لخدمة حجاج ضيوف بيت الله الحرام أثناء لقائه الأسبوع الماضي بالحجاج في منفذ حالة عمار ، وأكد على ضرورة مواصلة الجهود لتسهيل أمور الحجاج أثناء مغادرتهم.