أمير تبوك يهنئ "الفيحاء والهلال" بمناسبة التشرف بالسلام على ولي العهد

كما هنَّأ أمير منطقة تبوك رئيس نادي الهلال فهد بن سعد بن نافل في برقية قال فيها: نهنئكم بمناسبة وصول فريق كرة القدم للمباراة النهائية في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين والتشرف بالسلام على صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ومشاركتكم شقيقكم نادي الفيحاء المستوى المشرف الذي كانت عليه المباراة، متمنياً لكم مزيداً التوفيق في المشاركات القادمة.