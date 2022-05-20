أمير تبوك يهنئ "الفيحاء والهلال" بمناسبة التشرف بالسلام على ولي العهد

هنَّأ الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك، رئيسي ناديي الفيحاء والهلال بمناسبة وصولهما إلى نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، والتشرف بالسلام على الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.
وقال في برقية تلقاها رئيس نادي الفيحاء عبدالله أبانمي: يطيب لنا بمناسبة حصول فريق كرة القدم بالنادي على كأس خادم الحرمين الشريفين، والتشرف بالسلام على صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، أن أُعرب لكم وللجهازين الفني والإداري واللاعبين والجماهير عن خالص التهاني والتبريكات بهذا الإنجاز ، متمنياً لكم مزيدًا من التوفيق.
كما هنَّأ أمير منطقة تبوك رئيس نادي الهلال فهد بن سعد بن نافل في برقية قال فيها: نهنئكم بمناسبة وصول فريق كرة القدم للمباراة النهائية في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين والتشرف بالسلام على صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ومشاركتكم شقيقكم نادي الفيحاء المستوى المشرف الذي كانت عليه المباراة، متمنياً لكم مزيداً التوفيق في المشاركات القادمة.