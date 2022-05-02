أمير تبوك يهنئ القيادة بالعيد ويستقبل المهنئين

استقبل الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك بالقصر الحكومي اليوم, رؤساء المحاكم ومشايخ القبائل ومديري الإدارات الحكومية من مدنيين وعسكريين وجمعاً من أهالي المنطقة الذين قدموا للسلام عليه وتهنئته بعيد الفطر المبارك. وبادلهم الأمير فهد بن سلطان التهنئة بهذه المناسبة السعيدة.