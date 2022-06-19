أمير تبوك يهنئ القيادة بحصول الأخضر الأولمبي على بطولة آسيا

وأكد أمير المنطقة أن هذا الإنجاز يضاف إلى سلسلة الإنجازات الكبيرة التي تحققت للرياضة السعودية في هذا العهد الزاهر منوهاً بما يحظى به قطاع الرياضة والشباب من دعم واهتمام من القيادة الحكيمة، كما هنأ الشعب السعودي ووزير الرياضة ورئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم والجهازين الإداري والفني واللاعبين بهذا الإنجاز، سائلاً المولى القدير بأن يديم على بلادنا أمنها واستقرارها ودوام أفراحها.