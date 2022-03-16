أمير تبوك يهنئ القيادة بعد نجاح الفحوصات الطبية التي أجراها خادم الحرمين
رفع أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، باسمه ونيابة عن أهالي المنطقة التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله- بمناسبة مغادرة خادم الحرمين الشريفين -أيده الله- اليوم مستشفى الملك فيصل التخصصي بعد أن أجرى -حفظه الله- بعض الفحوصات الطبية والتي تكللت ولله الحمد بالنجاح.
وقال في برقية رفعها إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله: "يشرفني أن أرفع لمقامكم الكريم باسمي ونيابة عن كل أهالي منطقة تبوك أسمى آيات التهاني وصادق الدعوات بمناسبة خروجكم -أيدكم الله- من مستشفى الملك فيصل التخصصي بعد أن أجريتم -حفظكم الله- بعض الفحوصات الطبية والتي تكللت ولله الحمد بالنجاح".
وأضاف: مولاي، لقد أشاعت رؤيتكم -رعاكم الله- اليوم وأنتم تغادرون المستشفى سالمًا معافى مشاعر الفرح والسرور في نفوس أبناء المنطقة، أسوةً بكل المواطنين بالمملكة، مبتهلين للمولى القدير أن يحفظكم ويمتعكم بموفور الصحة والعافية ويبقيكم قائدًا وراعيًا وأبًا، لتواصلوا مسيرتكم العظيمة لما فيه عز ورفعة البلاد، والله يحفظكم ويرعاكم".
كما رفع أمير منطقة تبوك ببرقية مماثلة إلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، قال فيها: "يشرفني أن أرفع لمقامكم الكريم باسمي وبالأصالة عن أهالي منطقة تبوك أسمى آيات التهاني وصادق الدعوات بمناسبة مغادرة مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- اليوم مستشفى الملك فيصل التخصصي سالمًا معافى بعد أن أجرى -حفظه الله- الفحوصات الطبية والتي تكللت ولله الحمد بالنجاح، مبتهلين للمولى عز وجل بالحمد والشكر بأن منّ على مولاي خادم الحرمين الشريفين -يحفظه الله- بموفور الصحة والعافية، وأن يمد في عمره ويديمه ذخرًا لبلادنا وللأمتين العربية والإسلامية".