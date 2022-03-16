أمير تبوك يهنئ القيادة بعد نجاح الفحوصات الطبية التي أجراها خادم الحرمين

كما رفع أمير منطقة تبوك ببرقية مماثلة إلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، قال فيها: "يشرفني أن أرفع لمقامكم الكريم باسمي وبالأصالة عن أهالي منطقة تبوك أسمى آيات التهاني وصادق الدعوات بمناسبة مغادرة مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- اليوم مستشفى الملك فيصل التخصصي سالمًا معافى بعد أن أجرى -حفظه الله- الفحوصات الطبية والتي تكللت ولله الحمد بالنجاح، مبتهلين للمولى عز وجل بالحمد والشكر بأن منّ على مولاي خادم الحرمين الشريفين -يحفظه الله- بموفور الصحة والعافية، وأن يمد في عمره ويديمه ذخرًا لبلادنا وللأمتين العربية والإسلامية".