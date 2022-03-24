أمير تبوك يهنئ القيادة بمناسبة تأهل المنتخب لنهائيات كأس العالم 2022 في قطر

رفع أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز، باسمه ونيابة عن أهالي المنطقة، التهنئة والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله – بمناسبة تأهل المنتخب السعودي لكرة القدم إلى نهائيات كأس العالم 2022 في قطر.
وصرح أمير منطقة تبوك بأن هذا الإنجاز يضاف إلى سلسلة الإنجازات الكبيرة التي تحققت للرياضة السعودية في هذا العهد الزاهر لحكومة مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وسمو سيدي ولي العهد.
وأشاد بما يحظى به قطاع الرياضة والشباب بالمملكة من دعم واهتمام من القيادة الحكيمة.
كما هنأ الشعب السعودي، ووزير الرياضة الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، ورئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل، والجهازين الإداري والفني واللاعبين، بهذا الإنجاز، سائلًا المولى القدير أن يديم على بلادنا أمنها واستقرارها وأفراحها.