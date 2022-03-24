أمير تبوك يهنئ القيادة بمناسبة تأهل المنتخب لنهائيات كأس العالم 2022 في قطر

رفع أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز، باسمه ونيابة عن أهالي المنطقة، التهنئة والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله – بمناسبة تأهل المنتخب السعودي لكرة القدم إلى نهائيات كأس العالم 2022 في قطر.