أمير تبوك يهنئ خادم الحرمين وولي العهد بحلول شهر رمضان المبارك

رفع الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك باسمه وباسم أهالي المنطقة، أصدق معاني التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله- بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.
وقال في برقية تهنئة رفعها لخادم الحرمين الشريفين: "يشرفني باسمي وبالأصالة عن أهالي منطقة تبوك أن أرفع لمقامكم الكريم أصدق معاني التهاني والتبريكات بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، سائلين المولى القدير أن يمدكم بموفور الصحة والعافية وأن يديم على بلادنا أمنها واستقرارها في ظل قيادتكم الحكيمة".
كما رفع الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز التهنئة لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.
وقال: "يشرفني باسمي وبالأصالة عن أهالي منطقة تبوك أن أرفع لمقامكم الكريم أصدق معاني التهاني والتبريكات بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، سائلين المولى القدير أن يمدكم بموفور الصحة والعافية وأن يحفظ لبلادنا أمنها واستقرارها بقيادة مولاي خادم الحرمين الشريفين وسموكم الكريم".