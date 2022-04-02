أمير تبوك يهنئ خادم الحرمين وولي العهد بشهر رمضان المبارك

جاء ذلك خلال استقبال أمير تبوك، مساء اليوم، في القصر الحكومي، المهنئين بحلول شهر رمضان المبارك، رؤساء المحاكم بالمنطقة، ومشايخ القبائل، ومديري الإدارات الحكومية، والمواطنين.