أمير تبوك يهنئ خادم الحرمين وولي العهد بشهر رمضان المبارك

رفع أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز، باسمه ونيابة عن أهالي المنطقة، التهنئة إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.
جاء ذلك خلال استقبال أمير تبوك، مساء اليوم، في القصر الحكومي، المهنئين بحلول شهر رمضان المبارك، رؤساء المحاكم بالمنطقة، ومشايخ القبائل، ومديري الإدارات الحكومية، والمواطنين.
وبادل أمير المنطقة، الحضور التهنئة بهذه المناسبة، داعيًا الله أن يعيده على الجميع بالخير والبركات، ويديم على بلادنا نعمة الأمن والأمان والاستقرار.
وفي الختام تناول الجميع مأدبة إفطار أقامها أمير منطقة تبوك بهذه المناسبة، بحضور وكيل إمارة منطقة تبوك، محمد بن عبد الله الحقباني.