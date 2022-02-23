أمير جازان ووزير الصحة يدشنان عددًا من المشاريع الصحية التطويرية

دشّن الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان، بحضور وزير الصحة فهد بن عبدالرحمن الجلاجل اليوم، مستشفى الدرب العام وعددًا من المشاريع الصحية التطويرية بالمنطقة بقيمة إجمالية بلغت ما يقارب 400 مليون ريال، وذلك بمستشفى الدرب الجديد.

وفور وصول أمير المنطقة، أزاح الستار عن اللوحة التذكارية إيذاناً بافتتاح مستشفى الدرب العام، وتجول والحضور على أقسامه، مستمعاً لشرح مفصل من مدير عام صحة جازان عبدالرحمن بن دبي الحربي عن المستشفى الجاري تنفيذه بسعة (200) سرير وبتكلفة إجمالية بلغت 337.347.397 ريالًا، والخدمات التي يقدمها المستشفى لأهالي المحافظة والمراكز والقرى التابعة لها.

ودشن الأمير محمد بقية المشروعات الصحية بقيمة بلغت 62.260.039 ريالًا، والتي تضمنت إنشاء وتجهيز التأهيل الطبي بمستشفى صامطة العام، وإنشاء وتجهيز مركز صحي عيبان وتطوير 10 مراكز صحية وفق الهوية الجديدة لوزارة الصحة، إضافة إلى تطوير بيئة العمل وصالة المستفيدين بمستشفيات صبيا وبيش وصامطة وإرادة للصحة النفسية، وتطوير بيئة العمل بمراكز التدريب وقاعة المؤتمرات بمستشفيات صامطة والملك فهد، وتطوير الصيدلية الذكية والروبوت ووحدة الأشعة التداخلية بمستشفى الملك فهد المركزي.

وأكد أهمية هذه المشاريع التي تأتي امتداداً لسلسلة المشاريع التطويرية التي تحظى بها صحة منطقة جازان بمختلف محافظاتها الجبلية والساحلية وجزيرة فرسان، والتي تعزز من خلالها من جودة الارتقاء بمستوى الخدمات الصحية التي تقدم للمرضى والمراجعين؛ إنفاذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة التي تولي صحة المواطن جل اهتمامها وكل ما يضمن تقديم أرقى الخدمات الصحية وغيرها من الخدمات التنموية الأخرى بالمنطقة وغيرها من المناطق.

وحضر الافتتاح والتدشين وكيل إمارة المنطقة الدكتور عبدالله بن محمد الصقر ومحافظ الدرب عبدالرحمن الهزاني.