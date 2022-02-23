"أمير جازان" يرعى حفل تخريج 11 ألفاً من طلبة جامعة جازان

رعى أمير منطقة جازان، الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز، حفل الجامعة بمناسبة تخريج 11 ألفاً من طلبتها الذين يمثلون الدفعة السابعة عشرة بالمدرّج المفتوح بالمدينة الجامعية.

بدأ الحفل الخطابي بتلاوة الخريج من كلية الشريعة والقانون الطالب نواف عاكش؛ آيات من القرآن الكريم، بعد ذلك ألقى رئيس جامعة جازان الدكتور مرعي بن حسين القحطاني؛ كلمة توجّه فيها باسمه ونيابة عن منسوبي الجامعة بالشكر وعظيم الامتنان لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد الأمين -حفظهما الله- على دعمهما منسوبي الجامعة وطلبتها، مضيفاً أنه -بفضل الله-، ثم بفضلهما يعيش وطننا في أمنٍ وافرٍ وازدهارٍ مطرد، في ظل إصلاحات متوالية وإنجازات متتالية، برهنت على أن الوطن قادرٌ -بفضل الله- ثم بعزيمة أبنائه على تحقيق الآمال والتطلعات ومواجهة التحديات كافة لتطوير وبناء الإنسان والمكان، وتحقيق رؤية السعودية 2030.

وثمّن القحطاني لأمير منطقة جازان، ونائبه، دعمهما منسوبي الجامعة ومشاركة أبنائهما الخريجين فرحة التخرج.

وقال: أبنائي الخريجين والخريجات، إن لكم وطناً ليس كمثله وطن، فحافظوا على مكتسباته التي لا تعد، وشاركوا بأفكاركم وقدراتكم في بنائه وتحقيق أمنه واستقراره، وقفوا صفاً واحداً في وجه كل طامع أو حاقد أو متربص.

بعد ذلك ألقى الخريج في كلية الشريعة والقانون سعود بن محمد الصميلي؛ قصيدة شعرية، ثم أُلقيت كلمة الخرجين ألقاها نيابة عنهم الخريج في كلية الصيدلة مصعب بن محمد فقيهي؛ أعرب خلالها عن شكر وتقدير الخريجين كافة، للقيادة الرشيدة -حفظها الله-، ولأمير منطقة جازان، ونائبه، لرعايتهما المستمرة، ودعمهما برامج الجامعة وتحفيزهما أبناءهما الطلاب والطالبات.

وأضاف: ما مضى من سنوات عشناها في أروقة جامعتنا الحبيبة، كانت أساساً متيناً لنا لنواصل بالعمل والجد والمثابرة مشوار حياتنا، بعد أن أهّلتنا الجامعة بالعلوم والمعارف والخبرات، وعلينا ألا نتوقف عن اكتساب المهارات الحديثة بما يجعلنا فاعلين في صناعة التطور والتقدم الذي يعيشه وطننا في مختلف المجالات، مؤكداً على واجب تحمُّل المسؤولية تجاه الوطن وأمنه، بالتصدّي لكل أفكار التطرف والظلام.

تلا ذلك فيلم إعلان النتيجة للعام الجامعي 1443هـ، عقب ذلك ردّد الخريجون القَسم خلف عميد القبول والتسجيل الدكتور أحمد فقهي؛ وفي ختام الحفل التُقطت الصورة التذكارية لأمير المنطقة مع الخريجين.