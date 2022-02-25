أمير جازان يزور فعاليات "نجناج" في الكورنيش الجنوبي

قام الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز، أمير منطقة جازان، مساء الخميس، بزيارة للواجهة البحرية في الكورنيش الجنوبي لمدينة جيزان التي احتضنت فعاليات "نجناج " جازان، احتفاءً بيوم التأسيس، وسط حضور كبير وتفاعل من أهالي وزوّار منطقة جازان مع الألوان الشعبية والمعارض التراثية.

وتجوّل أمير المنطقة في معارض الحرف اليدوية والصناعات الجلدية، والملبوسات والأزياء التقليدية السعودية، ومتاجر الدمى، وأركان صناعة اللؤلؤ والزخرفة، وحرفة الخوص والسعف والحدادة وغيرها من الحرف والمهن التي تختص بها كل منطقة من مناطق المملكة، والتقى زوّار الفعاليات حيث هنّأهم بهذه الذكرى العزيزة التي استحضر من خلالها الأحفاد تاريخ آبائهم وأجدادهم.

ونوّه الأمير "محمد" بجهود القائمين على الفعاليات التي حققت نجاحاً في جذب أهالي المنطقة واستحضار هذه الذكرى المميزة في تاريخ المملكة، وما تضمه من مخزون ثقافي وحضاري للدولة.

وقال: المملكة اليوم في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، تواصل المسيرة بخطى ثابتة نحو تحقيق تطلعات شعبها العظيم لينعم بمزيدٍ من الرخاء والنماء.