أمير جازان يزور "وادي لجب" السياحي في الريث

زار أمير منطقة جازان، الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز، اليوم الخميس، "وادي لجب" السياحي في محافظة الريث.
يأتي ذلك، في إطار جولاته التفقدية لمختلف محافظات المنطقة.
والتقى أمير جازان، في الوادي بفريق المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر والمكتب الاستشاري المشرف على "دراسة وتطوير وادي لجب".
وقدم الفريق للأميرعرضاً لمخرجات المرحلة الثانية من الدراسة، لتطوير الوادي الذي تم اختياره ليكون أول حديقة جيولوجية، ضمن 13 موقعاً بمختلف أنحاء المملكة وقع عليها الاختيار، لتكون ضمن الحدائق الجيولوجية العالمية، وفقاً لمذكرة التفاهم التي وقعها المركز مع الهيئة السعودية للمساحة الجيولوجية.
وأثنى الأمير محمد بن ناصر، على مخططات المشروع ومخرجاته، موجهاً بالعمل الجاد ومضاعفة الجهود لاستغلال مقومات وادي لجب السياحية الذي يعد واحداً من أهم المواقع والواجهات السياحية وأبرزها على مستوى المملكة.
رافق أمير المنطقة، خلال الجولة وكيل إمارة جازان، الدكتور عبدالله الصقر، ومحافظ الريث، فيصل بن لبدة.