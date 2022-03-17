أمير جازان يزور "وادي لجب" السياحي في الريث

وقدم الفريق للأميرعرضاً لمخرجات المرحلة الثانية من الدراسة، لتطوير الوادي الذي تم اختياره ليكون أول حديقة جيولوجية، ضمن 13 موقعاً بمختلف أنحاء المملكة وقع عليها الاختيار، لتكون ضمن الحدائق الجيولوجية العالمية، وفقاً لمذكرة التفاهم التي وقعها المركز مع الهيئة السعودية للمساحة الجيولوجية.