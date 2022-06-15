أمير جازان يُسلّم عدداً من المواطنين صكوكاً عقارية

جاء ذلك خلال استقباله في مكتبه بالإمارة، اليوم، محافظ الهيئة ‏العامة لعقارات الدولة إحسان بافقيه، حيث اطلع على توجهات الهيئة وأهدافها الاستراتيجية والمبنية على أربع ركائز تشمل (الحماية، والإنتاجية، والجودة، والكفاءة) والتعريف بالبرامج والمبادرات المنبثقة منها، والتي تهدف إلى حماية عقارات الدولة، ورفع كفاءتها الإنتاجية والاقتصادية عبر حلولٍ ابتكارية، مستمعاً لشرحٍ عن القواعد والآليات المُعدة لعمل لجان النظر في طلبات تملُّك العقارات.