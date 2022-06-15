أمير جازان يُسلّم عدداً من المواطنين صكوكاً عقارية

سلّم الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان عدداً من المواطنين صكوك عقاراتهم التي تمَّ إنجازها، وإصدار التوصيات اللازمة لها من قبل لجان النظر في طلبات تملُّك العقارات، لتكون مكتملة الإجراءات.
جاء ذلك خلال استقباله في مكتبه بالإمارة، اليوم، محافظ الهيئة العامة لعقارات الدولة إحسان بافقيه، حيث اطلع على توجهات الهيئة وأهدافها الاستراتيجية والمبنية على أربع ركائز تشمل (الحماية، والإنتاجية، والجودة، والكفاءة) والتعريف بالبرامج والمبادرات المنبثقة منها، والتي تهدف إلى حماية عقارات الدولة، ورفع كفاءتها الإنتاجية والاقتصادية عبر حلولٍ ابتكارية، مستمعاً لشرحٍ عن القواعد والآليات المُعدة لعمل لجان النظر في طلبات تملُّك العقارات.
وأكد أمير جازان أهمية الأعمال والمهام المنوطة بالهيئة والمبادرات التي تعمل عليها بما يُسهم في تعظيم فعالية عقارات الدولة، واستخدامها بالشكل الأمثل، منوهاً بالممارسات الحديثة للهيئة بشأن تشغيل وإدارة الأصول العقارية للدولة بأفضل الممارسات المعمول بها وفق رؤية المملكة 2030، والدور الكبير الذي تقوم به الهيئة لأحد أهم برامج التوثيق العقاري التي تشهدها المملكة لاستكمال الإجراءات الرسمية للعقارات غير المكتملة الإجراءات، بعد استيفاء المتطلبات والشروط اللازمة.
من جانبه، ثمّن المحافظ لأمير المنطقة ونائبه اهتمامهم بمتابعة أعمال الهيئة وتعاون منسوبي الإمارة في إنجاز طلبات تملّك العقارات، ولما لها من أثرٍ في تطوير منظومة عقارات الدولة في منطقة جازان، والذي يأتي من الدعم الكبير الذي تحظى به الهيئة من قِبل القيادة.