أمير جازان يسلّم 13 قاربًا للصيادين ويؤكد تذليل الصعوبات كافة

سلّم أمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز بمكتبه اليوم, قوارب الصيد لـ 13 صيادًا من صيادي الأسماك بالمنطقة، وذلك ضمن مبادرة وزارة البيئة والمياه والزراعة لتوطين مهنة الصيد بفرع الوزارة بجازان.

وتسلم أمير المنطقة التقرير السنوي لإنجازات فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة للعام المنصرم 2021م، مستمعًا لشرح مفصل من مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بجازان المهندس محمد بن علي آل عطيف، وتسلم كتيب مبادرة توطين مهنة الصيد التي ينفذها الفرع وما تضمنه التقرير السنوي للفرع من الإنجازات والخدمات والأعمال التي قدمها فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة في جميع المجالات التي تقع في إطار عمل الفرع.

وأكد أهمية المبادرة في توطين مهنة صيد الأسماك وتذليل كل الصعوبات أمام كافة الصيادين من أبناء المنطقة، ورفع كفاءة الخدمات المقدمة لهم، في ابتكار حلول لتعزيز استدامة مهنة صيد الأسماك بين أبناء المنطقة كغيرها من المبادرات التي تجد كل الدعم والرعاية من القيادة الرشيدة أيدها الله.

