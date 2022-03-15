أمير جازان يسلّم 144 فيلا سكنية للمستفيدين بضاحية الملك عبدالله

واطلع أمير جازان على مكونات الفلل السكنية التي تم تسليمها بالمشروع والبالغ عددها ٣٩٥ فيلا، وذلك ضمن مبادرات برنامج الإسكان الذي تنفذه وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، لتلبية احتياجات أفراد المجتمع من المساكن وتمكينهم من تملك المسكن المناسب، من خلال فلل الوزارة أو مشاريع البيع على الخارطة، أو أرض وقرض، أو الإسكان التنموي في المنطقة.