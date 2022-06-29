أمير جازان يشيد بتأسيس شركة مساهمة لإقامة مركز للمعارض والمؤتمرات الدولية

أكّد الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان، أهمية تحقيق التعاون بين غرفة جازان ومثيلاتها في أبها والقريات في كافة المجالات والخدمات الإلكترونية لخدمة قطاعي المال والأعمال، وتشجيع وتحفيز وخلق الفرص الاستثمارية المتنوعة؛ منها السعي لتأسيس شركة مساهمة مغلقة برأسمال "25" مليون ريالٍ لإقامة مركز جازان للمعارض والمؤتمرات الدولية على الأرض المخصصة للغرفة، الذي سيسهم في التعريف بمشروعات منطقة جازان، وما تزخر به من مقومات وفرص استثمارية واعدة في شتى المجالات.
جاء ذلك خلال رعايته توقيعَ مذكرتي تفاهم بين كل من غرفة جازان وغرفتي أبها والقريات.
واستمع أمير المنطقة لشرح مفصل عن مذكرة التفاهم التي وقعها كل من: رئيس مجلس إدارة غرفة جازان أحمد بن محمد أبو هادي، ورئيس غرفة أبها حسن بن معجب الحويزي، ورئيس غرفة القريات عبدالله بن سليم العبدلي.
وتهدف المذكرة إلى وضع إطار عام للتعاون بين الغرف التجارية في كل من مناطق جازان وعسير والقريات، تماشيًا مع ما تهدف إليه القيادة الرشيدة لتعزيز دور القطاع الخاص والإسهام في تحقيق تطلعات برنامج جودة الحياة، ومستهدفات رؤية المملكة 2030 من خلال تطوير وتنظيم القطاع الخاص لجذب المستثمرين إلى المناطق وتمكينهم وتوفير الحلول المناسبة لهم لتحقيق الأهداف المرسومة نحو مجتمع مزدهر.