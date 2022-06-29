أمير جازان يشيد بتأسيس شركة مساهمة لإقامة مركز للمعارض والمؤتمرات الدولية

أكّد الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان، أهمية تحقيق التعاون بين غرفة جازان ومثيلاتها في أبها والقريات في كافة المجالات والخدمات الإلكترونية لخدمة قطاعي المال والأعمال، وتشجيع وتحفيز وخلق الفرص الاستثمارية المتنوعة؛ منها السعي لتأسيس شركة مساهمة مغلقة برأسمال "25" مليون ريالٍ لإقامة مركز جازان للمعارض والمؤتمرات الدولية على الأرض المخصصة للغرفة، الذي سيسهم في التعريف بمشروعات منطقة جازان، وما تزخر به من مقومات وفرص استثمارية واعدة في شتى المجالات.