أمير جازان يطلع على استعدادات "تعليم صبيا" لبدء الفصل الدراسي الثالث

اطلع أمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز على استعدادات وجاهزية إدارة تعليم صبيا لانطلاق الفصل الدراسي الثالث من العام الدراسي 1443هـ على مستوى الإدارة ومكاتبها التعليمية العشرة في تسع محافظات تشرف عليها تعليميًا.
يأتي ذلك بعد إعلان وزارة التعليم العودة الحضورية الكاملة لجميع المراحل بداية من مطلع الأسبوع المقبل، حيث نوه الأمير محمد بن ناصر بدعم القيادة السخي لقطاع التعليم في المملكة وبجهود قيادات ومشرفي ومعلمي ومعلمات وإداري تعليم صبيا، ومنجزاتها التي تهدف إلى الارتقاء بمسيرة التعليم في المنطقة، مؤكداً أهمية العناية بتوفير جميع الخدمات لمنسوبي قطاع التعليم بما يحقق نجاح العملية التعليمية.
من جانبه أوضح مدير الإعلام والاتصال المتحدث الرسمي باسم إدارة تعليم صبيا إبراهيم الحازمي أن الإدارة عملت منذ وقت مبكر على حصر وتحديد الاحتياجات المدرسية من الأثاث المدرسي والوسائل التعليمية، وتجهيز ودعم المختبرات ومصادر التعلم والفصول والقاعات الدراسية بالوسائل التقنية والمواد التي تستلزمها العملية التعليمية، والعمل على توفيرها وتوزيعها على المدارس؛ بما يسهم في تهيئة وإيجاد بيئة تربوية محفزة للتعلم والإبداع.
وأضاف "الحازمي" أنه تم تسليم المقررات الدراسية بنسبة ١٠٠% وصرف ميزانية النظافة للمدارس بمبلغ تجاوز ٩ ملايين ريال، إضافة لتوزيع ٢٤٠ مكتبًا إداريًا، والإشراف على تركيب ٢٤٠ شاشة تفاعلية، و٤٠ مختبر علوم و١٢ ألف طاولة ومقعد، إضافة إلى تشغيل ٨ مبانٍ مدرسية جديدة، والانتهاء من تأهيل وترميم ٨ مشاريع مدرسية وإدارية، وإجراء عمليات الصيانة لأكثر من ٦٤٣ مبنى مدرسيًا، إضافة لتركيب وصيانة ٢٤ ألف مكيف، والعمل على صرف ١٥٠٤٤ عبوة من أدوات التعقيم والنظافة.
بدوره نوه مدير تعليم صبيا الدكتور حسن بن محسن خرمي بالمتابعة المستمرة من أمير منطقة جازان ونائبه لقطاع التعليم وحرص وزير التعليم على توفير كل ما من شأنه ضمان نجاح العودة الحضورية الكاملة مع انطلاق الفصل الدراسي الثالث، مشيدًا بالجهود التنظيمية والفنية المتميزة لمساعديه وللزملاء والزميلات في أقسام الإدارة ومكاتب التعليم والمدارس، راجيًا للجميع التوفيق والسداد.
وكانت وزارة التعليم قد أعلنت استئناف الدراسة حضورياً بشكل كامل ابتداءً من بداية الفصل الدراسي الثالث الأحد المقبل 20 مارس الجاري، خلال الفترة الصباحية لجميع الطلاب والطالبات في جميع المراحل الدراسية في التعليم العام، ومعاهد وبرامج التربية الخاصة والتعليم المستمر، مع اشتراط اكتمال التحصين لمن هم أكبر من 12 عاماً.