أمير جازان يطلع على استعدادات "تعليم صبيا" لبدء الفصل الدراسي الثالث

وأضاف "الحازمي" أنه تم تسليم المقررات الدراسية بنسبة ١٠٠% وصرف ميزانية النظافة للمدارس بمبلغ تجاوز ٩ ملايين ريال، إضافة لتوزيع ٢٤٠ مكتبًا إداريًا، والإشراف على تركيب ٢٤٠ شاشة تفاعلية، و٤٠ مختبر علوم و١٢ ألف طاولة ومقعد، إضافة إلى تشغيل ٨ مبانٍ مدرسية جديدة، والانتهاء من تأهيل وترميم ٨ مشاريع مدرسية وإدارية، وإجراء عمليات الصيانة لأكثر من ٦٤٣ مبنى مدرسيًا، إضافة لتركيب وصيانة ٢٤ ألف مكيف، والعمل على صرف ١٥٠٤٤ عبوة من أدوات التعقيم والنظافة.