أمير جازان يفتتح مهرجان المانجو والفواكه الاستوائية بمحافظة صبيا

رعى اليوم الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز، أمير منطقة جازان، بحضور الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز، نائب أمير المنطقة، حفل افتتاح فعاليات مهرجان المانجو والفواكه الاستوائية 2022، وذلك بحديقة الملك فهد في جادة صبيا.
وتجول أمير منطقة جازان ونائبه في خيمة المانجو مطلعين على مشاركة 45 مزارعًا، يقدمون أطيب أنواع المانجو والفواكه الاستوائية الأخرى التي تشتهر المنطقة بزراعتها من الباباي والموز والتين والجوافة وغيرها، إلى جانب مشاركة الإدارات الحكومية التي تُعرِّف المزارعين والزوار ببرامج الدعم والخدمات المقدمة لتنمية الزراعة واستدامتها بالمنطقة.
واستمع أمير جازان ونائبه خلال الجولة إلى شرح من محافظ صبيا، الدكتور سلطان بن عجمي بن منيخر، عن المهرجان الذي ينظمه فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة، بالتعاون مع المحافظة والجمعية التعاونية للتسويق الزراعي وبلدية صبيا. ويهدف إلى استثمار إمكانات منطقة جازان الزراعية، ودعم المزارعين وتحفيزهم لمزيد من المنتجات الزراعية ذات الجدوى الاقتصادية العالية التي حققت نجاحات في زراعتها بالمنطقة.
كما اطلعا على مشاركة جمعية الفل والنباتات العطرية من خلال 15 مزارعًا ومزارعة، وبمشاركة ركن الشؤون الصحية بمنطقة جازان.
إثر ذلك زار أمير منطقة جازان ونائبه حاضنات رواد الأعمال التي أطلقتها بلدية محافظة صبيا بالتزامن مع المهرجان بجادة صبيا، واطلعا على أهداف الحاضنات لخدمة أصحاب الحرف المتنوعة، وإيجاد فرص عمل للشباب والفتيات. وتضم أربع حاضنات رئيسية في المحافظة، تشمل 71 منفذًا من منافذ البيع.