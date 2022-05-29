أمير جازان يفتتح مهرجان المانجو والفواكه الاستوائية بمحافظة صبيا

واستمع أمير جازان ونائبه خلال الجولة إلى شرح من محافظ صبيا، الدكتور سلطان بن عجمي بن منيخر، عن المهرجان الذي ينظمه فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة، بالتعاون مع المحافظة والجمعية التعاونية للتسويق الزراعي وبلدية صبيا. ويهدف إلى استثمار إمكانات منطقة جازان الزراعية، ودعم المزارعين وتحفيزهم لمزيد من المنتجات الزراعية ذات الجدوى الاقتصادية العالية التي حققت نجاحات في زراعتها بالمنطقة.