أمير جازان يكرم الطالب "المالكي".. ويطلع على استعداد "تعليم صبيا" للاختبارات النهائية

وثمَّن خلال استقباله اليوم مدير تعليم صبيا المكلف عثمان بن محمد مسملي وعدداً من منسوبي الإدارة, دعم القيادة الحكيمة والاهتمام بالمتميزين والمتميزات، مشيداً ببرامج وزارة التعليم ورعايتها للموهوبين والموهوبات، وما حققه الطلبة المشاركون في معرض آيسف ومعرض آيتكس الدوليين من جوائز ومنجزات رفعت اسم الوطن عالياً، وأخرجت طلاباً نافسوا العالم باختراعاتهم وابتكاراتهم، منوهاً بجهود قيادات تعليم صبيا ومنجزاتها النوعية والمتعددة التي تهدف إلى الرقي بمسيرة التعليم في المنطقة.