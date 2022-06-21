أمير جازان يكرم الطالب "المالكي".. ويطلع على استعداد "تعليم صبيا" للاختبارات النهائية

كرم أمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز، الطالب وسام جابر المالكي من تعليم صبيا نظير إنجازه بمعرض آيتكس الدولي بماليزيا 2022م، بعد تحقيقه المركز الأول والميدالية الذهبية في فرع الأتمتة والعمليات، إضافة إلى جائزة أفضل ابتكار على مستوى قارة آسيا.
وثمَّن خلال استقباله اليوم مدير تعليم صبيا المكلف عثمان بن محمد مسملي وعدداً من منسوبي الإدارة, دعم القيادة الحكيمة والاهتمام بالمتميزين والمتميزات، مشيداً ببرامج وزارة التعليم ورعايتها للموهوبين والموهوبات، وما حققه الطلبة المشاركون في معرض آيسف ومعرض آيتكس الدوليين من جوائز ومنجزات رفعت اسم الوطن عالياً، وأخرجت طلاباً نافسوا العالم باختراعاتهم وابتكاراتهم، منوهاً بجهود قيادات تعليم صبيا ومنجزاتها النوعية والمتعددة التي تهدف إلى الرقي بمسيرة التعليم في المنطقة.
كما اطلع أمير منطقة جازان على خطة إدارة تعليم صبيا وأبرز البرامج والفعاليات التي تنفذها الإدارة استعداداً لانطلاقة الاختبارات النهائية لأكثر من 145 ألف طالب وطالبة في 1250 مدرسة للبنين والبنات وذلك ضمن تسع محافظات تشرف عليها الإدارة تعليمياً.
بدوره أعرب مدير تعليم صبيا المكلف عثمان بن محمد مسملي عن بالغ شكره ووافر امتنانه لأمير المنطقة على استقباله ومساندته للمبدعين والمبدعات، والمتابعة الدائمة من أمير منطقة جازان ونائبه لسير العملية التعليمية والسعي لإنجاحها.
حضر الاستقبال وكيل الإمارة الدكتور عبدالله بن محمد الصقر.