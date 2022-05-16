أمير جازان يهنئ القيادة بمناسبة مغادرة ‫خادم الحرمين المستشفى

رفَع الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان، باسمه وباسم أهالي ومسؤولي منطقة جازان، أصدق التهاني لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- بمناسبة مغادرته مستشفى الملك فيصل التخصصي بجدة، بعد إجراء الفحوصات الطبية واستكمال الخطة العلاجية وفترة النقاهة بنجاح.