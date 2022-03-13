أمير حائل: المنطقة عنوان صحي للوطن.. وسعيد باستضافة المؤتمر الدولي لطب نمط الحياة 2022

تصوير: مهند الضبعان: رعى الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز، أمير منطقة حائل، عصر اليوم، بمنتزه مشار حفل انطلاق مؤتمر حائل الدولي لطب نمط الحياة 2022، الذي تنظمه المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة حائل، ويستمر حتى 17 مارس الجاري.