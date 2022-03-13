أمير حائل: المنطقة عنوان صحي للوطن.. وسعيد باستضافة المؤتمر الدولي لطب نمط الحياة 2022

تصوير: مهند الضبعان: رعى الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز، أمير منطقة حائل، عصر اليوم، بمنتزه مشار حفل انطلاق مؤتمر حائل الدولي لطب نمط الحياة 2022، الذي تنظمه المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة حائل، ويستمر حتى 17 مارس الجاري.
وقال في كلمته خلال رعايته للمؤتمر: "إن حائل تسعد كمنطقة وأبناء حائل كأبناء وطن مخلصين باستضافة مثل هذه الفعالية الدولية الهامة العالمية، وحائل تستحق مثل هذه الفعاليات وهذه المؤتمرات".
وأضاف: "إن حائل عنوان صحي لهذا الوطن العظيم وها هي تستمر على هذا المبدأ بإصرار من خلال دفع الدولة المباركة والمؤسسات العظيمة".
وأكد أن حائل تفتح أبوابها وتفتح صدور أبنائها لترحب بالجميع ، وأنه يسعد عندما يكون الحضور بهذا القدر من الأهمية .
واختتم قائلاً: "نحمد الله أن سخر الله لهذه البلاد قادة يعملون ليل نهار من أجل رفعة هذا الوطن وأبنائه ".
وشكر أمير حائل وزير الصحة وشكر كل من ساهم وعمل وأدى دوراً رائعاً في هذا المؤتمر.
وأشار مدير عام صحة حائل الدكتور فرحان فالح الشمري في كلمة نشرتها "صحة حائل" بأن المؤتمر يستضيف مجموعة من المتحدثين المحليين والدوليين المختصين في نمط الحياة لإثراء هذا المؤتمر على مدى خمسة أيام .
وأضاف أن المؤتمر يمتد إلى محافظات المنطقة الثمانية وذلك لإقامة محاضرات للمواطنين والمقيمين في محافظات المنطقة.
وأردف بأن هناك برنامجاً مسائياً خاصاً لسيدات حائل لتعزيز صحة المرأة.
ويشارك في مؤتمر حائل الدولي لطب نمط الحياة 2022، نحو 40 متحدثاً من مختلف دول العالم، إلى جانب مشاركة عدد من الجهات الحكومية والقطاع الخاص.