أمير حائل يتبرَّع بنصف مليون لحملة "بيئتنا مستقبلنا"

تبرَّع أمير منطقة حائل، الأمير عبدالعزيز بن سعد آل سعود، بنصف مليون ريال لحملة "بيئتنا مستقبلنا" في نسختها الثانية، التي تنظمها جمعية العمل التطوعي وخدمة المجتمع في منطقة حائل "جود".
وفصَّل تبرعه بمائة ألف ريال للحملة بمدينة حائل، و50 ألف ريال لكل محافظة من محافظات حائل الثمانية، بشرط أن تعمل المحافظة بالإطار نفسه، وبمعدل مقياس من جمعية "جود" والجهات المسؤولة أيضًا.
وأكد أن مَن يقف على أول خط لتلك المبادرة الرائعة هم أبناء الوطن الذين تكاتفت سواعدهم يدًا بيد في هذا التراب الطاهر ومناجل هذا التراب الطاهر.
وأشار إلى أن الوقوف على أداء تلك المبادرات النوعية واجبٌ وطني على مَن ينتمي إلى هذا التراب.
وأضاف: "الجميع يشارك نفس القدر والمقام، الجميع سواسية في هذا الأمر؛ فالوطن واحد، ولا مزايدة".
وفي ختام الحفل كرَّم الأمير عبدالعزيز بن سعد الجهات والأفراد المشاركين بنجاح مبادرة "بيئتنا مستقبلنا"، وتسلَّم إهداء بتلك المناسبة.