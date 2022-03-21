أمير حائل يتبرَّع بنصف مليون لحملة "بيئتنا مستقبلنا"

وفصَّل تبرعه بمائة ألف ريال للحملة بمدينة حائل، و50 ألف ريال لكل محافظة من محافظات حائل الثمانية، بشرط أن تعمل المحافظة بالإطار نفسه، وبمعدل مقياس من جمعية "جود" والجهات المسؤولة أيضًا.