أمير حائل يدشن انطلاق العدّ الذاتي لتعداد السعودية 2022

جاء ذلك خلال تدشينه بمكتبه، أمس، انطلاق وبداية العد الذاتي كأول مواطن بالمنطقة مع انطلاقة تعداد السعودية 2022، بحضور رئيس لجنة التعداد الفرعية بحائل وكيل الإمارة المساعد المكلف صالح المطيري ومشرف تعداد السعودية 2022 بالمنطقة موفق السليمي، وعدد من قيادات الهيئة بالمنطقة.