أمير حائل يرعى حفل اختتام مسابقة "لمن الكأس" ويكرم الفائز مساء اليوم

يرعى أمير منطقة حائل الأمير عبد العزيز بن سعد بن عبد العزيز آل سعود، مساء اليوم الخميس، حفل ختام مسابقة "لمن الكأس"، في مقر النادي الأدبي الثقافي، والتي تنظمها الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة، بالشراكة مع إحدى شركات القطاع الخاص بالمنطقة.