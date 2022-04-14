أمير حائل يرعى حفل اختتام مسابقة "لمن الكأس" ويكرم الفائز مساء اليوم

يرعى أمير منطقة حائل الأمير عبد العزيز بن سعد بن عبد العزيز آل سعود، مساء اليوم الخميس، حفل ختام مسابقة "لمن الكأس"، في مقر النادي الأدبي الثقافي، والتي تنظمها الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة، بالشراكة مع إحدى شركات القطاع الخاص بالمنطقة.
وتتنافس أربع مدارس: "القاعد الثانوية، والسليمي الثانوية للبنين، والعشرون الثانوية، والسادسة الثانوية للبنات"، على كأس المسابقة، بعد تنافس 25 مدرسة للبنين والبنات بمنطقة حائل، خلال الأسبوع الماضي على الوصول للنهائي.
وقال الدكتور "البليهد": إن المسابقة تعد شراكة نوعية واستراتيجية وتعكس رؤية المملكة ٢٠٣٠ في الشراكة المثمرة بين القطاعين الحكومي والخاص، وما تقدمه الشركة يعد نموذجًا فريدًا في دعم الجانب الاجتماعي والثقافي والخيري في المنطقة.
وأضاف أن المسابقة قدمت حراكًا علميًّا ثقافيًّا وسط أجواء تنافسية بين طلاب المدارس وعلى مستوى المكاتب والإدارة؛ من خلال تقديم نخب الطلاب والطالبات لخوض غمار التحدي بكل ثقة؛ مما سيكسبهم أبعادًا بمهارات متنوعة تذكي بهم روح التنافس، وتعزز الرصيد الثقافي والمعرفي.
وقال الرئيس التنفيذي للشركة المشاركة في المسابقة عواد الرضيمان: إن المسابقة تعد مصدر إلهام للطلاب والطالبات، ونحن في "آبار" نعمل على تهيئة الفرص لهم لرفع روح التحدي والذكاء المعرفي.
وتابع: "نؤمن في شركتنا بأن هذه المبادرات والبرامج التي تقدم منظومة معرفية وعملية متكاملة تجمع بين القيم والمهارات التي يحتاجها أبناؤنا وبناتنا الطلاب".
من جهته عبّر قائد مدرسة السليمي الثانوية صالح حمّاد الحربي، عن سعادته بتحقيق طلابه الفوز والوصول إلى النهائي، متمنيًا أن تحصل مدرسته على الكأس.
وأضاف: بحمد الله من خلال التخطيط الجيد والاستعداد التام من قبل طلابنا، وبمساعدة معلمي المدرسة بعد توفيق الله، وصلنا للنهائي، على أمل الظفر بالكأس إن شاء الله.
وواصل قائلًا: "كمدرسة بلا شك نفتخر ونعتز بمشاركتنا بالكأس الغالية التي نسبها أمير المنطقة لنفسه لتشجيع أبنائه وبناته على خوض هذه المسابقة العلمية التي تساهم في تطوير ثقافة الطالب وتنمي مهاراته المختلفة".
وشكر "الحربي" أمير منطقة حائل على رعايته للمسابقة، وتشجيع أبنائه.
كما شكر تعليم حائل والشركة الشريكة مع التعليم في هذه المسابقة، وكذلك طلابه الذين قدموا مشاركة متميزة وحضورًا مشرفًا خلال جولات المسابقة السابقة.