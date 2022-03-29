أمير حائل يرعى ‏غدًا حفل السباق الختامي لميدان الفروسية

‏ وأوضح مدير ميدان الفروسية بالمنطقة بندر بن حسن التبيناوي، ‏أن السباق يتكون من 10 أشواط مسافتها 2000 متر، باستثناء الشوط ‏الأول الذي تبلغ مسافته 1200 متر، والأشواط الثاني والثالث مسافتها 1600 متر.