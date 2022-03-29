أمير حائل يرعى ‏غدًا حفل السباق الختامي لميدان الفروسية

يرعى أمير منطقة حائل رئيس مجلس إدارة ميدان الفروسية، الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز غدًا حفل السباق الواحد والعشرين والختامي لميدان الفروسية على دعم شركة مياه آبار حائل، وذلك بميدان الفروسية بالمنطقة.
وأوضح مدير ميدان الفروسية بالمنطقة بندر بن حسن التبيناوي، أن السباق يتكون من 10 أشواط مسافتها 2000 متر، باستثناء الشوط الأول الذي تبلغ مسافته 1200 متر، والأشواط الثاني والثالث مسافتها 1600 متر.
وأضاف التبيناوي أن الشوط الأول "سيارة" خصص لمفتوح مواليد 2020م. والشوط الثاني "كأس" مفتوح الدرجات. وخصص الشوط الثالث "سيارة" مفتوح الدرجات "للخيل العربية". والشوط الرابع "سيارة" خصص للدرجة مبتدئة. والشوط الخامس "سيارة" مفتوح أفراس. والشوط السادس "سيارة" مبتدئة".
وأبان أن الشوط السابع "سيارة" مفتوح الدرجات "ضيوف المنطقة". والشوط الثامن "سيارة" مفتوح الدرجات "ضيوف المنطقة". والشوط التاسع "كأس الأمير فيصل بن فهد بن مقرن" نائب أمير منطقة حائل "ربحت من الدرجة الأولى حتى الثالثة". والشوط العاشر "كأس الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل" (مفتوح الدرجات).