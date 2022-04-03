أمير حائل يستقبل أهالي حائل لتهنئته برمضان.. ويتسلم درعًا من "الصحة"

"أتقدم بالتهنئة لجميع أبناء هذه المنطقة الغالية بأهلها وبترابها وتكوينها".. هكذا بدأ الأمير عبدالعزيز بن سعد أمير منطقة حائل، تهنئته لأهل منطقة حائل خلال استقباله لهم في قصر أجا مساء اليوم.
وأضاف: "أسال الله أن يتقبل صيامكم وقيامكم، ونراكم سنين عديدة ومديدة بصحة وأمن".
وكان أمير حائل استقبل في قصر أجا مساء اليوم، جموع المواطنين ومديري الإدارات الذين قدموا للسلام عليه وتهنئته بحلول شهر رمضان المبارك، بحضور وكيل الإمارة عادل آل الشيخ، حيث بادل أمير حائل الحضور التهنئة.
وتسلم أمير حائل درعًا تذكاريًا من مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة حائل الدكتور فرحان بن فالح الشمري، الذي قدمه بمناسبة نجاح مؤتمر حائل الدولي لطب نمط الحياة 2022 تثمينًا للدعم المستمر منه.