أمير حائل يستقبل أهالي حائل لتهنئته برمضان.. ويتسلم درعًا من "الصحة"

وكان أمير حائل استقبل في قصر أجا مساء اليوم، جموع المواطنين ومديري الإدارات الذين قدموا للسلام عليه وتهنئته بحلول شهر رمضان المبارك، بحضور وكيل الإمارة عادل آل الشيخ، حيث بادل أمير حائل الحضور التهنئة.