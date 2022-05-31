أمير عسير يوجّه بكبح جماح "شبح محايل" حزام المحافظة الغربي بجسري مشاة

أصدر أمير عسير الأمير تركي بن طلال توجيهًا لأمين المنطقة يقضي بإنشاء جسرين للمشاة على الحزام الدائري بمحايل من ميزانية الأمانة.

ويأتي توجيه أمير المنطقة بعد أن شهد الطريق حالات دهس كثيرة ذهب ضحيتها عدد من الأبرياء. وكانت "سبق" قد نشرت تقريرًا في الـ 20 من شهر مارس من العام الجاري بعنوان "شاهد.. حزام محايل الغربي" شبح "ذهب ضحيته أبرياء دهسًا.. ومطالبات بحلول عاجلة".

وجاء فيه: "طالب سكان وزوَّار محايل الجهات المختصة بسرعة كبح جماح "الحزام الدائري الغربي"، ذلك الشبح الذي ذهب ضحيته عدد من الأبرياء دهسًا بسبب انتشار المولات ومراكز التسوق على جنباته، وغياب جسور المشاة، أو الإجراءات التي من شأنها وقف نزيف الدماء.

وأبدى الجميع استغرابهم من الصمت الرهيب للمسؤولين الذين لم تحرك مشاعرهم الوفيات والدماء التي يشهدها الطريق بين الفينة والأخرى، التي كان آخرها مساء أمس بعد تعرُّض امرأة للدهس، ونجاتها من الموت بأعجوبة؛ إذ جرى نقلها للمستشفى متأثرة بجراحها.

وكان الطريق قد شهد حوادث دهس كثيرة، نتج منها وفيات وإصابات في أوقات مختلفة، إلا أنها تزداد في المواسم والأعياد بسبب كثافة الزوار الذين يتوافدون على المكان من مختلف أرجاء المنطقة.

من جهته، قال محافظ محايل، علي بن إبراهيم الفلقي، لـ"سبق": في حينها إن لجنة السلامة المرورية اقترحت في اجتماع سابق إنشاء جسر مشاة في موقعَين مختلفَين من الطريق. مضيفًا أن الاقتراح سيتم بحثه ومناقشته مع رئيس البلدية في الاجتماع المقبل، مؤكدًا حرص المحافظة على كل ما من شأنه تحقيق سلامة الجميع.