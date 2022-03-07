أمير قطر يبحث مع نائب وزير الدفاع التنسيق والتعاون الثنائي في المجال الدفاعي بين البلدين

‎استقبل أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، في الديوان الأميري بالدوحة، اليوم، الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز، نائب وزير الدفاع.

‎ونقل الأمير خالد بن سلمان، خلال اللقاء، تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، لسموه، وتمنياتهما -حفظهما الله- لدولة قطر الشقيقة حكومة وشعباً دوام التقدم والازدهار، فيما حمّل الشيخ تميم بن حمد الأمير خالد بن سلمان تحياته إلى قيادة المملكة.

‎وجرى خلال اللقاء استعراض الروابط الأخوية التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين، إضافة إلى بحث التنسيق والتعاون الثنائي في المجال الدفاعي بين البلدين.

حضر اللقاء من الجانب السعودي، الأمير منصور بن خالد بن فرحان سفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة قطر، ورئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي، ومساعد وزير الدفاع للشؤون التنفيذية الدكتور خالد بن حسين البياري، ومدير مكتب نائب وزير الدفاع هشام بن عبدالعزيز بن سيف.

‎كما ‎حضر من الجانب القطري نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون الدفاع الدكتور خالد بن محمد العطية، والشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، والشيخ سعود بن عبدالرحمن آل ثاني رئيس الديوان الأميري، وسفير دولة قطر لدى المملكة بندر بن محمد العطية.