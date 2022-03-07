أمير قطر يستقبل الأمير خالد بن سلمان والجانبان يستعرضان العلاقات الأخوية الوطيدة

استقبل أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني بالديوان الأميري، صباح اليوم، الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود نائب وزير الدفاع والوفد المرافق؛ بمناسبة زيارته للبلاد.
ووفق وكالة الأنباء القطرية نقل الأمير خالد تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، إلى الأمير تميم، وتمنياتهما له بدوام الصحة والسعادة وللشعب القطري المزيد من التقدم والرخاء.
وقالت الوكالة الرسمية: حمّل أمير قطر من جانبه الأمير خالد بن سلمان تحياته لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد، وتمنياته لهما بموفور الصحة والعافية، وللشعب السعودي دوام الرفعة والنماء.
وجرى خلال المقابلة استعراض العلاقات الأخوية الوطيدة بين البلدين الشقيقين وآفاق تطويرها.