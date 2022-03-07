أمير قطر يستقبل الأمير خالد بن سلمان والجانبان يستعرضان العلاقات الأخوية الوطيدة

ووفق وكالة الأنباء القطرية نقل الأمير خالد تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، إلى الأمير تميم، وتمنياتهما له بدوام الصحة والسعادة وللشعب القطري المزيد من التقدم والرخاء.