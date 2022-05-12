أمير قطر يصل إلى إيران في زيارة رسمية

وذكر الديوان الأميري القطري في بيان على صفحته الرسمية على "تويتر"، اليوم الخميس، أن أمير قطر تَوَجّه إلى إيران في زيارة رسمية؛ تلبيةً لدعوة من الرئيس الإيراني.