أمير مكة المكرمة يتفقد مجمع صالات الحج ويرأس اجتماع لجنة الحج المركزية

كما اطلع سموه على موجز للخطة التشغيلية لوزارة الحج والعمرة، التي تقدمها لضيوف الرحمن بالتكامل مع جميع الأجهزة الحكومية، وإنهاء إجراءات الحجاج كافة بكل سهولة ويسر، بدءًا من إصدار التأشيرات والتأكد من الخصائص الحيوية والحالة الصحية، وترتيب عمليات النقل والإعاشة والتسكين، بالشراكة مع كل الجهات العاملة في الحج، حتى مغادرتهم سالمين بعد تأدية المناسك، وتسخير التقنية لخدمتهم، ومن أبرز التقنيات بطاقة الحج الذكية التي سيجري تطبيقها هذا العام من أجل تسهيل تنقل الحجاج، وسرعة وصولهم لمواقعهم في مشعر منى، ومشعر عرفات، كذلك مبادرة "حج بلا حقيبة" التي تعمل على شحن ونقل وإيصال حقائب الحجاج من مجمع صالات الحج والعمرة إلى المشاعر المقدسة والعكس.