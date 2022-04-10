أمير مكة المكرمة يسلِّمُ الدفعة الثانية لــ 100 أسرة من سكان الأحياء العشوائية منازلهم الجديدة

وقدَّم المهندس البدير شكره وتقديره للأمير خالد الفيصل، ونائبه، على اهتمامهما ومتابعتهما المستمرة للمشروعات الإسكانية والتنموية التي تنفِّذها الوزارة بالشراكة الفاعلة مع القطاع الخاص، في ظل الدعم غير المحدود الذي يحظى به القطاعان، البلدي والإسكاني من القيادة الرشيدة - حفظهما الله - ما انعكس إيجابًا على تسليم عددٍ من الوحدات السكنية لمستفيدي "سكني" و"الإسكان التنموي"، وارتفاع نسب التملُّك السكني للأسر السعودية من 47 % إلى 60 % خلال 4 سنوات تحت مظلة برنامج الإسكان أحد برامج رؤية المملكة 2030.