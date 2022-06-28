أمير مكة يتفقد المشاعر المقدسة ويقف على استعدادات استقبال الحجيج





وأوضح أنه جُهِّز 35 قطاراً, سعة كل قطار 417 راكباً لنقل الحجاج بين مكة المكرمة وجدة بواقع 30 رحلة يومياً قابلة للزيادة، فيما سينقل قطار المشاعر 210 آلاف حاج، كما وُفِّرت 16 ألف حافلة حديثة لنقل 790 ألف حاج.