أمير مكة يتفقد مجمع صالات الحج بمطار جدة ويرأس لجنة الحج المركزية

تفقد مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، رئيس لجنة الحج المركزية الأمير خالد الفيصل مجمع صالات الحج والعمرة بمطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة للاطمئنان على سير العمل والوقوف على ما تم إعداده وتجهيزه من خدمات لحجاج بيت الله الحرام القادمين عن طريق المطار.
ونقل الأمير خالد الفيصل شكر وتقدير خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز يحفظه الله وحكومته الرشيدة لكافة العاملين في خدمة ضيوف الرحمن.
بدأت الجولة التي رافقه فيها وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح بن ناصر الجاسر، ووزير الحج والعمرة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة ورئيس الهيئة العامة للطيران المدني عبدالعزيز بن عبدالله الدعيلج ومدير عام الجوازات الفريق سليمان بن عبدالعزيز اليحيى ومدير الأمن العام الفريق محمد عبدالله البسامي ورئيس مجلس مديري شركة مطارات جدة المهندس رائد بن إبراهيم المديهيم والرئيس التنفيذي لشركة مطارات القابضة المهندس محمد بن أحمد الموكلي وعدد من مسؤولي الجهات الأمنية والحكومية العاملة بالمطار.
واستمع أمير مكة إلى شرح من الرئيس التنفيذي لشركة مطارات جدة أيمن بن عبدالعزيز أبوعباة عن الخطة التشغيلية والخدمات التي يقدمها مجمع صالات الحج والعمرة وآلية العمل المتبعة من قبل الجهات الحكومية والتشغيلية داخل المجمع الذي تصل مساحته الإجمالية إلى 510 آلاف متر مربع تشمل صالات السفر بالمجمع والمنطقة العامة (البلازا)، حيث تم تهيئة 14 صالة سفر لاستقبال ضيوف الرحمن ويوجد بها (166) منصة لإنهاء إجراءات السفر و(210) منصات للجوازات، و(18) بوابة سفر و(10) سيور حقائب بطول 1180م، وصالة للدرجة الأولى، كما يتوفر بالمجمع (116) موقفاً للحافلات، وتتسع ساحة وقوف الطائرات في المجمع إلى (26) طائرة في وقت واحد، وتصل الطاقة الاستيعابية للمجمع في اليوم الواحد في مرحلة القدوم إلى 45 ألف راكب، وفي مرحلة المغادرة تصل إلى 42 ألف راكب أيضاً.
عقب ذلك ترأس الأمير الفيصل في صالة الحج والعمرة اجتماع لجنة الحج المركزية، حيث تم استعراض ومناقشة المواضيع المتعلقة بموسم الحج ومتابعة استعدادات وخطط الجهات الحكومية ذات العلاقة بأعمال موسم حج هذا العام، ومتابعة توفر جميع الترتيبات والإجراءات اللازمة لتقديم أفضل الخدمات لضيوف بيت الله الحرام وقدمت الجوازات نبذة عن خطتها والتي تنفذها لاستقبال ضيوف بيت الله الحرام بدعم المواقع المخصصة لخدمتهم بالأجهزة التقنية الحديثة وبالكوادر البشرية المؤهلة التي تسهم في إنهاء الإجراءات في وقت قياسي دون تأخير في جميع المنافذ وتم توفير أكثر من 200 كاونتر في مجمع صالات الحج العمرة لخدمة ضيوف الرحمن وتسهيل إجراءاتهم.
غلى هذا، ناقش الاجتماع عدداً من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال المتعلقة بشؤون الحج واستعدادات الجهات ذات العلاقة واتخذت حيالها التوصيات اللازمة.