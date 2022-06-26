أمير مكة يتفقد مجمع صالات الحج بمطار جدة ويرأس لجنة الحج المركزية

واستمع أمير مكة إلى شرح من الرئيس التنفيذي لشركة مطارات جدة أيمن بن عبدالعزيز أبوعباة عن الخطة التشغيلية والخدمات التي يقدمها مجمع صالات الحج والعمرة وآلية العمل المتبعة من قبل الجهات الحكومية والتشغيلية داخل المجمع الذي تصل مساحته الإجمالية إلى 510 آلاف متر مربع تشمل صالات السفر بالمجمع والمنطقة العامة (البلازا)، حيث تم تهيئة 14 صالة سفر لاستقبال ضيوف الرحمن ويوجد بها (166) منصة لإنهاء إجراءات السفر و(210) منصات للجوازات، و(18) بوابة سفر و(10) سيور حقائب بطول 1180م، وصالة للدرجة الأولى، كما يتوفر بالمجمع (116) موقفاً للحافلات، وتتسع ساحة وقوف الطائرات في المجمع إلى (26) طائرة في وقت واحد، وتصل الطاقة الاستيعابية للمجمع في اليوم الواحد في مرحلة القدوم إلى 45 ألف راكب، وفي مرحلة المغادرة تصل إلى 42 ألف راكب أيضاً.