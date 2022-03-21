أمير مكة يدشّن مؤتمر ومعرض خدمات الحج والعمرة

وتُشارك في المؤتمر والمعرض 150 جهة حكومية وخاصة، وتسعى وزارة الحج والعمرة، من خلال مؤتمر ومعرض خدمات الحج والعمرة الذي أطلقته اليوم ويستمر حتى 23 مارس؛ لتسليط الضوء على المشاريع المستقبلية المتعلقة بالحج والعمرة؛ للخروج بتوصيات تخدم قطاع الحج والعمرة في التحول نحو الابتكار، التي تتماشى مع مستهدفات الرؤية السعودية 2030.