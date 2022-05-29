أمير مكة يدشن مشروع البدائل الإصلاحية لعقوبة السجن

ويهدف المشروع الذي يتم تنفيذه على عدة مراحل إلى تحقيق تكامل الأدوار المنشودة في رؤية المملكة 2030 من خلال القطاعات الثلاثة، وهي الحكومي والخاص وغير الربحي، بما يحقق من خلاله آمال وتطلعات ولاة الأمر وإحداث نقلة نوعية في مفهوم العقوبات الجزائية وفق نظرة تتسم بالشمول العلاجي النفسي والاجتماعي وبما يحقق مقصد العقوبة.