أمير مكة يرأس اجتماعًا لاستعراض إزالة الأحياء العشوائية بجدة

أما الفئة الثالثة، فهم المواطنون الذين يسكنون هذه الأحياء، وليسوا من مستفيدي الضمان، وليس لديهم صكوك وهؤلاء تتم دراسة حالتهم، ومن ثم تسكينهم، كذلك آلية التقديم على التعوضيات والتي تكون عن طريق التقديم على الرابط التالي https://services.jeddah.gov.sa/ .