أمير مكة يرفع التهنئة للقيادة بمناسبة نجاح خطط العمرة خلال رمضان

وتفصيلاً، أكد الأمير خالد الفيصل أن هذا النجاح جاء بفضل الله، ثم بما وفرته حكومة السعودية من إمكانات مادية وبشرية ومشاريع ضخمة للتسهيل على ضيوف الرحمن، وتهيئة السبل كافة للحفاظ على سلامتهم، ولاسيما أن المسجد الحرام لأول مرة منذ عامين شهد كثافة عالية بعد أن مَنَّ الله على الجميع برفع الإجراءات الاحترازية المرتبطة بفيروس كورونا. منوهًا بأن توجيهات القيادة تضع على قائمة الأولويات أهمية بذل قصارى الجهد لخدمة ضيوف الرحمن على هذه الأراضي المقدسة.