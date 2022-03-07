أمير مكة يشهد توقيع عقود 3 مشاريع لتصريف الأمطار بجدة

شهد مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة، الأمير خالد الفيصل، اليوم، توقيع ثلاثة عقود لمشاريع تخفيض منسوب المياه السطحية وتصريف مياه الأمطار لكل من: (منطقة المحمدية، منطقة الهدى والأجاويد، طريق الملك فيصل "عابر القارات سابقًا") بتكلفة إجمالية للمشاريع الثلاثة تُقَدر بـ395.193.965 مليون ريال.

يأتي ذلك ضمن المبادرات التطويرية لأمانة جدة للارتقاء بالخدمات البلدية وتحسين جودة الحياة، والتي تُعد إحدى مستهدفات رؤية المملكة 2030م.

تُقدر تكلفة مشروع تنفيذ حلول مياه الأمطار لمنطقة المحمدية بـ195.071.215 مليون ريال، ومدة تنفيذ تصل لـ36 شهرًا، ويهدف إلى لتصريف مياه الأمطار في أحياء المحمدية 1 و2، كما يشمل حلول التصريف لشارع الأمير سلطان وطريق الملك عبدالعزيز المجاوران لأحياء المحمدية، ويحد المنطقة المستهدفة من الشرق طريق المدينة، ومن الغرب طريق الملك عبدالعزيز، ومن الشمال شارع السلام ومن الجنوب حي النعيم.

ويغطي التصميم المقترح واحدةً من المناطق التجارية والسكنية المرموقة في محافظة جدة، والواقعة بين طريقي الأمير سلطان والملك عبدالعزيز، وستسهم حلول تصريف مياه الأمطار لمنطقة المحمدية بشكل كبير في تحسين شبكة مصب المطار القائمة، كما سيسهم المشروع في تحسين مستوى الخدمة للمواطنين.

ويبلغ الطول الإجمالي للشبكة المقترحة نحو 21 كيلومترًا متضمنة 338 من المناهيل، وتتراوح سعات الأنابيب من (600 مم) إلى (2200 مم)، بينما تبلغ مساحة مستجمعات المياه التي تغطيها هذه الحلول التصميمية نحو (1467 هكتارًا).

أما مشروع تنفيذ حلول الأمطار لمنطقة الهدى والأجاويد؛ فتقدر تكلفته بـ114.292.313 مليون ريال، ومدة تنفيذ تصل لـ30 شهرًا، وهو عبارة عن تنفيذ شبكات تصريف مياه الأمطار لمنطقة الهدى والأجاويد الواقعة بين طريق جيزان السريع وطريق مكة، ويشمل إنشاء وتنفيذ عبارات خرسانية صندوقية ومناهيل ومصائد تصريف مربوطة بقناة الخمرة، إضافة إلى تنفيذ حلول لخفض منسوب المياه السطحية لبعض المناطق المتضررة.

ويهدف المشروع إلى خدمة مساحة تُقدر بـ24.04 وبطول أكثر من 10 كم طوليًّا والتي تشكل في معظمها مناطق سكنية؛ حيث إن المنطقة تعاني من ارتفاع منسوب المياه السطحية، وجرى رصد تجمعات مائية في الأحياء والشوارع أثناء وبعد الحالات المطرية، كما أن تنفيذ هذا الجزء من برنامج تصريف مياه الأمطار يُعد عنصرًا مهمًّا في حماية طريق جيزان جدة من خطورة تأثير جريان المياه المنقولة من الجهة الشرقية.

وفيما يتعلق بمشروع تنفيذ حلول الأمطار لطريق الملك فيصل "عابر القارات سابقًا"، فتقدر التكلفة بـ85.830.437 مليون ريال، ومدة تنفيذ تصل لـ24 شهرًا، وسيشتمل على منظومة من تصريف المياه للطريق المسمى سابقًا بـ"عابر القارات" والذي يمر في أحياء أبحر الشمالية والشراع، ويتضمن إنشاء وتنفيذ أنابيب وقنوات لتصريف مياه الأمطار بطول 10 كلم مزودة بالمناهل ومصائد تصريف الأمطار.

ويُعد طريق الملك فيصل "عابر القارات" الشريان الرئيسي للمرور المحلي الذي يخدم أحياء: (أبحر الشمالية، والشراع، والياقوت، إضافة إلى الصواري، والزمرد)، وقد شهد المسار حالات تجمعات لمياه الأمطار خلال السنوات الماضية؛ في حين تتصف المناطق المستهدفة بهذا المشروع بأنها مناطق تطوير واعدة بمشروعات حيوية؛ مما يتطلب تنفيذ حلول دائمة، وتوفير بنية تحتية للأمطار تُسهم في تحسين مستوى الخدمات للسكان.

جدير بالذكر أن مشاريع تصريف مياه الأمطار تُعد من أهم مشاريع البنية التحتية لمدينة جدة؛ حيث يجري العمل حاليًا على تنفيذ ستة مشاريع لتصريف مياه الأمطار، بإضافة إلى ثلاثة مشاريع لتخفيض منسوب المياه السطحية ضمن المرحلة الأولى.

وتشمل هذه المشروعات (مشروع الحفر النفقي لنفق قصر السلام (UP03)، مشروع الشبكة الفرعية لنفق السلام، مشروع حي المنار، مشروع طريق الحرمين بحي النخيل، مشروع حي التيسير، مشروع حي الأصالة، بجانب مشروع تخفيض منسوب المياه السطحية (المرحلة الثانية، المرحلة الثالثة، المرحلة الرابعة).

وتم توقيع عقد جديد لتخفيض منسوب المياه السطحية وتصريف مياه الأمطار لحي طيبة، ومتوقع البدء في تنفيذه خلال أسبوع.