أمير مكة يشهد توقيع 3 اتفاقيات بين جمعية مراكز الأحياء وعدة جهات

شهد مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل في مقر الإمارة بجدة اليوم، توقيع عددٍ من الاتفاقيات بين جمعية مراكز الأحياء بالمنطقة وعدّة جهات.
وتهدف الاتفاقية الأولى لتأهيل وتمكين ألف شاب وشابة لدخول سوق العمل الرقمي عبر منظومة استراتيجية متكاملة تبدأ من اكتشاف المواهب وتنمية الأفكار مرورًا بالتدريب والتأهيل، وتنتهي بامتلاك مشروع ومنافذ بيع إلكترونية وميدانية، بما يوفر فرصة حقيقية لمن لديهم فكرة مشروع أو حرفة أو موهبة.
وتستهدف المبادرة قطاع الأسر المنتجة وأصحاب الأعمال الحرفية واليدوية، وأصحاب المواهب، وطلبة الجامعات، والباحثين عن عمل، حيث انطلقت المبادرة لتعالج التحديات والمعوقات التي تواجه الفئة المستهدفة من خلال الاستثمار في العالم الرقمي وصولًا لمنصة رقمية لعرض منتجات وإبداعات الشباب من الجنسين.
وشهد توقيع اتفاقية لإنشاء وقف إفطار الصائمين، ويهدف لتقديم وجبة الإفطار للصائمين خلال شهر رمضان والست من شوال وعشر ذي الحجة ويوم عرفة ويوم عاشوراء والأيام البيض من كل شهر يومي الخميس والاثنين من كل أسبوع.
كما شهد الأمير خالد الفيصل توقيع اتفاقية لإطلاق مشروع تدوير الرامي للاستفادة من فائض الملابس عن طريق فرزها وتنظيفها وتعقيمها حتى تكون قابلة للاستخدام مرة أخرى.