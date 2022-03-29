أمير مكة يشهد توقيع 3 اتفاقيات بين جمعية مراكز الأحياء وعدة جهات

وتستهدف المبادرة قطاع الأسر المنتجة وأصحاب الأعمال الحرفية واليدوية، وأصحاب المواهب، وطلبة الجامعات، والباحثين عن عمل، حيث انطلقت المبادرة لتعالج التحديات والمعوقات التي تواجه الفئة المستهدفة من خلال الاستثمار في العالم الرقمي وصولًا لمنصة رقمية لعرض منتجات وإبداعات الشباب من الجنسين.