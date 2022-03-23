"أمير مكة" يفتتح المرحلة الأولى بمشروع المدينة الذكية للصناعات الخفيفة وصيانة السيارات

افتتح مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة، الأمير خالد الفيصل، اليوم الأربعاء المرحلة الأولى من مشروع المدينة الذكية للصناعات الخفيفة وصيانة السيارات "صناعية شمال جدة"، كما دشن المرحلة الثانية للمشروع التي تحتوي على المدينة العمالية الممتدة على مساحة مليون ونصف المليون متر مربع، ويعد أحد المشاريع الريادية التنموية على مستوى المنطقة.
ويقع مشروع المدينة الذكية للصناعات الخفيفة وصيانة السيارات، على طريق جامعة جدة بشمال المحافظة بمساحة إجمالية تبلغ 5 ملايين م2؛ فيما تبلغ مساحة المرحلة الأولى من المشروع أكثر من مليون م2، ويحتوي على أكثر من 1500 مركز متخصص في مجال صيانة السيارات والصناعات الخفيفة، والخدمات المساندة، كما يضم المشروع محطة للفحص الدوري، ومركزًا لتقدير الحوادث، ومراكز صيانة وكلاء السيارات.
وساهم في إنجاز المرحلة الأولى وتشغيلها بكامل طاقتها ما يزيد على 13 ألف عامل وفني ومهندس من مختلف التخصصات عملوا على مدار الساعة.
وتتميز المدينة الذكية ببنية تحتية متكاملة، واستخدام التطبيقات والتقنيات الرقمية والذكية لتقديم الخدمات بشكل مؤتمت للعملاء والزوار ومرتادي المدينة الذكية؛ لمواكبة التحول الرقمي ورؤية المملكة 2030.
وشهد أمير منطقة مكة المكرمة توقيع مذكرة تفاهم بين جامعة جدة وشركة السابقون الدولية القابضة؛ بهدف تعزيز التعاون في تطوير وتقديم البرامج المهنية ودعم مسرعات وحاضنات الأعمال، وكذلك توطين الوظائف المهنية.
وأوضح عبدالله السهلي، رئيس مجلس إدارة شركة "السابقون" الدولية القابضة، المطور والمستثمر للمشروع، أن تشريف الأمير خالد الفيصل إضافةٌ نوعية لمثل هذه المشاريع الوطنية في منطقة مكة المكرمة.
وقال السهلي: تمكنا -بتوفيق الله- من إنجاز المرحلة الأولى وتشغيلها بكامل طاقتها، وبجهود جبارة لأكثر من ثلاثة عشر ألف عامل وفني ومهندس من مختلف التخصصات عملوا على مدار الساعة".
وأضاف أنه على الرغم من طبيعة أرض الموقع الجبلية والصخرية؛ فقد استطعنا تجاوز حجم أعمال الردم والقص وتفجير الصخور المنفذة في تسعة ملايين وثمانمائة ألف متر مكعب.
ويحتوي المشروع الأول على الورش حسب التخصصات المهنية، ومحطة الفحص الدوري، ومركز تقدير الحوادث، وتتميز المدينة الذكية ببنية تحتية متكاملة، واستخدام التطبيقات والتقنيات الرقمية والذكية لتقديم الخدمات بشكل مؤتمت للعملاء والزوار ومرتادي المدينة الذكية؛ لمواكبة التحول الرقمي ورؤية المملكة العربية السعودية 2030.