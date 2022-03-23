"أمير مكة" يفتتح المرحلة الأولى بمشروع المدينة الذكية للصناعات الخفيفة وصيانة السيارات

ويقع مشروع المدينة الذكية للصناعات الخفيفة وصيانة السيارات، على طريق جامعة جدة بشمال المحافظة بمساحة إجمالية تبلغ 5 ملايين م2؛ فيما تبلغ مساحة المرحلة الأولى من المشروع أكثر من مليون م2، ويحتوي على أكثر من 1500 مركز متخصص في مجال صيانة السيارات والصناعات الخفيفة، والخدمات المساندة، كما يضم المشروع محطة للفحص الدوري، ومركزًا لتقدير الحوادث، ومراكز صيانة وكلاء السيارات.