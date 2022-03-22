أمير مكة: 27 ملياراً و680 مليون ريال تكلفة المشاريع في جدة وبحرة والجموم

أعلن مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، اليوم الثلاثاء، أن إجمالي قيمة المشاريع المنجزة والجاري تنفيذها والمعتمدة في محافظات جدة وبحرة والجموم تجاوز 27 ملياراً و680 مليون ريال.
جاء ذلك في ختام جولات مستشار خادم الحرمين الشريفين السنوية للمحافظات للعام الحالي، حيث قدم شكره لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، وإلى وزير الداخلية على الرعاية والاهتمام الذي تحظى به منطقة مكة المكرمة، مؤكداً أهمية المنطقة؛ لكونها تحتضن أطهر البقاع، والتي يفد إليها ملايين المسلمين، الأمر الذي يحتم على الجميع العمل لتقديم أفضل الخدمات والارتقاء بمستواها بما يحقق الآمال والتطلعات.
واطلع أمير منطقة مكة المكرمة على مشاريع محافظة جدة، والتي شملت 21 مشروعاً للتعليم، والبرنامج المركزي لإدارة المشاريع والذي يهدف لتفعيل دور التقنية في متابعة تطور نسب الإنجاز في المشاريع والإجراءات المتخذة حيالها طبقًا لما يتم تنفيذه بالمشاريع على الطبيعة، ومشاريع بلدية تضمّنت سفلتة وأرصفة وإنارة شوارع وطرق أحياء بجنوب جدة، وتنفيذ جسر تقاطع شارع صاري مع طريق الملك فهد، وتخفيض منسوب المياه السطحية بالشوارع المتضررة، و55 مشروعاً للمياه والصرف الصحي، كذلك 35 مشروعاً صحياً، بالإضافة لمشاريع الإسكان وتوسعة أحمال ميناء جدة الإسلامي ومشاريع مدن صناعية، ومشاريع توسعية في الكهرباء.
ومن أبرز المشاريع في جانب الطرق ربط مدينة الملك عبدالله الرياضية، بالمجموعة التاسعة عشر تقاطع طريق بريمان، واستكمال المرحلة الأولى للطريق الدائري بجدة، وتحويل طريق جدة جازان إلى سريع، وتحسين ورفع مستوى طريق عسفان، وتعديل جسور تقاطعات الصالة الشمالية وصالة الحجـــاج، ومشروع تنفيذ الطرق الثانوية بمنطقة مكة المكرمة (المجموعة الخامسة)، واستكمال تحويـــل طريــق جـــدة/ جـــازان إلى طـــريق سريـــع.
وفي الجموم شملت المشاريع سفلتة وتأهيل الطرق، وجارٍ العمل على تنفيذ التفافات ومناطق دوران ذكية بطريق الملك عبدالله وطريق ولي العهد؛ بهدف تسهيل الحركة المرورية، كذلك مشاريع تطوير وتحسين الحدائق والمنتزهات، ومشروع مخطط الإسكان، حيث تم تسليم قطع الأراضي للمستفيدين، وإنشاء مبانٍ للكلية التقنية بطاقة استيعابية ۱۷۰۰ طالب، ويضم أقسام التقنية الإدارية والفندقية والسياحية، وإنشاء مبنى للمؤسسة العامة للتدريب المهني والتقني، وفي مجال الصحة تم الانتهاء من المركز الصحي بالجموم، وتنفيذ فرع وزارة النقل بالمنطقة لمشروع ازدواج طريق الجموم/ الزيما.
وفي محافظة بحرة، اطلع أمير منطقة مكة المكرمة على مشاريع التنمية، ومن أبرزها مشاريع بلدية وكهرباء وفي الطرق والنقل، كذلك مشروعات للإسكان والمياه وبلغ إجماليها 17 مشروعاً.
وشهد الأمير خالد الفيصل توقيع مذكرة تعاون بين فرع وزارة الرياضة بالمنطقة وقطاع شمال مكة المكرمة الصحي تنص على تنفيذ برامج وفعاليات متنوعة تخدم أبناء المنطقة، وإتاحة فرص التدريب للعاملين المتطوعين لتنفيذ الفعاليات، وتفعيل الأيام العالمية التي تتوافق مع القيم الرياضية، بالإضافة لتبادل الخبرات والتجارب الرامية لتحسين الأداء في تنفيذ المشروعات الصحية والرياضية وتحفيز منسوبي الطرفين لإبراز النماذج الإيجابية التي تمثل القدوة الحسنة لأفراد المجتمع بالمنطقة، وتعزيز القيم وتنمية العلاقات الحسنة بين كل شرائح المجتمع وتكريم المتميزين ممن لهم إسهامات ومشاركات إيجابية تجاه توعية المجتمع في جميع المجالات الصحية والرياضية.
وشهد أمير منطقة مكة المكرمة توقيع اتفاقية تعاون بين محافظة بحرة والكلية التقنية بجدة، تهدف لإتاحة الفرصة للكوادر الوطنية المؤهلة للانخراط في قطاع الأعمال وتنفيذ برامج تدريبية مشتركة بين الطرفين لتأهيل موظفي القطاع الحكومي بالمحافظة في مختلف التخصصات، كذلك تنفيذ دورات تطويرية لمنسوبي الجهات الحكومية بالمحافظة، وتنفيذ دورات تدريبية لحاملي المؤهلات العلمية الباحثين عن العمل وأخرى لطلاب وطالبات الثانوية لتعريفهم باحتياجات سوق العمل ومساعدتهم في تحديد ميولهم الوظيفي.
ودشن أمير منطقة مكة المكرمة الهوية البصرية للمركبات الخاصة بمتابعة التعديات في جدة، والتي تحمل هوية خاصة وتعمل على متابعة التعديات وتنفيذ دورة الرقابة على الأراضي الحكومية وتسهم في منع التعدي عليها وهي مزودة بأنظمة تتبّع وباركود يُمكّن من استلام البلاغات والبيانات والمستندات والتأكد منها.