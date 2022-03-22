أمير مكة: 27 ملياراً و680 مليون ريال تكلفة المشاريع في جدة وبحرة والجموم

وفي الجموم شملت المشاريع سفلتة وتأهيل الطرق، وجارٍ العمل على تنفيذ التفافات ومناطق دوران ذكية بطريق الملك عبدالله وطريق ولي العهد؛ بهدف تسهيل الحركة المرورية، كذلك مشاريع تطوير وتحسين الحدائق والمنتزهات، ومشروع مخطط الإسكان، حيث تم تسليم قطع الأراضي للمستفيدين، وإنشاء مبانٍ للكلية التقنية بطاقة استيعابية ۱۷۰۰ طالب، ويضم أقسام التقنية الإدارية والفندقية والسياحية، وإنشاء مبنى للمؤسسة العامة للتدريب المهني والتقني، وفي مجال الصحة تم الانتهاء من المركز الصحي بالجموم، وتنفيذ فرع وزارة النقل بالمنطقة لمشروع ازدواج طريق الجموم/ الزيما.