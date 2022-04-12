أمير منطقة الرياض يدشّن حملة "مشروع وقف تعلم للقرآن وعلومه"

دشّن أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز في مكتبه بقصر الحكم اليوم حملة مشروع "وقف تعلم للقرآن وعلومه بالرياض"، وذلك خلال استقباله رئيس مجلس إدارة جمعية المركز الخيري لتعليم القرآن الكريم وعلومه "تعلم" الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد المطلق وأعضاء الجمعية.