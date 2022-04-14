أمير منطقة الرياض يرعى مراسم توقيع اتفاقيات لتوفير 5 آلاف وحدة لمستفيدي "إنسان "

وأشاد أمير منطقة الرياض بالجهود المشتركة اليوم، في تفعيل العمل غير الربحي والإنساني في أهم احتياج الأسر، وهو المسكن الذي يوفر حياة كريمة ومستقبلًا، مثمناً اهتمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- في توفير المسكن الأول للأسر السعودية الأشد حاجة وتقديم الدعم لها.