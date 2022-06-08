أمير منطقة الرياض يكرّم مجموعة سليمان الحبيب الطبية
كرّم الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية بمكتبه بقصر الحكم، وذلك خلال تدشينه عدداً من المبادرات المجتمعية لمحافظة الخرج، والتي تشمل مشروع إنشاء مجموعة الدكتور سليمان الحبيب مركزاً متخصصاً باضطرابات النمو والسلوك بمستشفى الولادة والأطفال بالخرج.
وأعرب الأمير فيصل، عن شكره وتقديره للمجموعة، نظير عطاءاتها المجتمعية، وجهودها المثمرة في هذا المجال، منوّهاً بالخدمات الجليلة التي تقدمها المجموعة في الأعمال الخيرية كافة.
يأتي إنشاء هذا المركز انطلاقاً من الدور المجتمعي للمجموعة، واهتمامها بتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، إذ تعتز المجموعة دوماً بدعم مثل هذه المبادرات، من أجل رفعة مسيرة التنمية وتحقيق جودة الخدمات الصحية وتلمس احتياجات المواطنين، حيث قامت بتنفيذ عديدٍ من المبادرات والمشروعات المجتمعية الصحية، التي كان من أبرزها مبادرة إجراء 91 عملية زراعة كلى لمرضى الفشل الكلوي بكلفة 18 مليون ريال، إضافة إلى التبرع بثلاثة ملايين ريال للأعمال الخيرية في منصة إحسان الوطنية للعمل الخيري، وكذلك رعايتها الطبية فعاليات موسم الرياض لعامين متتاليين، وغيرها من الخدمات المجتمعية الأخرى.