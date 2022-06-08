أمير منطقة الرياض يكرّم مجموعة سليمان الحبيب الطبية

يأتي إنشاء هذا المركز انطلاقاً من الدور المجتمعي للمجموعة، واهتمامها بتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، إذ تعتز المجموعة دوماً بدعم مثل هذه المبادرات، من أجل رفعة مسيرة التنمية وتحقيق جودة الخدمات الصحية وتلمس احتياجات المواطنين، حيث قامت بتنفيذ عديدٍ من المبادرات والمشروعات المجتمعية الصحية، التي كان من أبرزها مبادرة إجراء 91 عملية زراعة كلى لمرضى الفشل الكلوي بكلفة 18 مليون ريال، إضافة إلى التبرع بثلاثة ملايين ريال للأعمال الخيرية في منصة إحسان الوطنية للعمل الخيري، وكذلك رعايتها الطبية فعاليات موسم الرياض لعامين متتاليين، وغيرها من الخدمات المجتمعية الأخرى.