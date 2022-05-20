أمير منطقة الرياض يهنئ نادي الفيحاء بمناسبة تحقيقه بطولة كأس الملك

وأشاد سموه بما قدمه الجهاز الإداري والفني واللاعبون من جهود وعطاءات كبيرة خلال الموسم أهلته لتحقيق هذا الإنجاز التاريخي، والذي يجسد ما تشهده الرياضة السعودية من ازدهار كبير في ظل دعم واهتمام القيادة الرشيدة -حفظها الله-، متمنياً لهم المزيد من التوفيق وبذل الجهد لتحقيق المزيد من الإنجازات.